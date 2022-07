Une nouvelle date pour l’annonce de l’investissement dans la deuxième phase du projet « Ahmeyim »

Le Conseiller du président sénégalais, Mamadou Fall Guène, a déclaré que le gouvernement du Sénégal prendra une décision finale d’investissement concernant la deuxième phase du projet « Ahmeyim » d’ici septembre prochain, plus tôt que que décidé précédemment, au cours de l’année 2023.



Situé à la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie, ce projet, développé par BP et Kosmos Energy, contient une réserve estimée à 15 000 milliards de pieds cubes de gaz.



Ces réserves seront exploitées par étapes. La première phase vise à produire 2.5 millions de tonnes de gaz liquéfié par an à partir de la fin de l’année prochaine.



Tandis que la deuxième phase doublera la production à 5 millions de tonnes par an. Ce qui contribuera à accroître les possibilités d’exportation et la consommation locale.