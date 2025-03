Une partie de la production pétrolière de Sangomar alimente le marché local

Le Sénégal franchit une étape majeure dans la valorisation de ses ressources pétrolières. En février 2025, le site offshore de Sangomar a atteint une production de 2,7 millions de barils, confirmant la montée en puissance du secteur pétrolier national. Mais au-delà de cette performance impressionnante, c’est surtout l’approvisionnement du marché local qui marque un tournant historique. Pour la première fois, une partie de cette production a été destinée au raffinage local, réduisant la dépendance du pays aux importations de produits pétroliers transformés.



D’après le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, trois cargaisons, identifiées sous les codes SAN021, SAN022 et SAN023, ont été expédiées et commercialisées, représentant un volume cumulé de 2,59 millions de barils. Parmi elles, la cargaison SAN021, composée de 647 426 barils, a été acquise par PETROSEN Trading & Services pour alimenter la raffinerie SAR (Société Africaine de Raffinage). Cet approvisionnement en brut sénégalais constitue une avancée significative pour le secteur énergétique du pays, marquant le début d’une stratégie visant à maximiser la transformation locale des ressources naturelles.



Birame Souleye Diop a souligné l’importance de cette première livraison pour la raffinerie nationale, insistant sur le rôle clé de cette initiative dans l’indépendance énergétique du Sénégal. En intégrant davantage de production nationale dans le circuit de raffinage local, le pays réduit non seulement ses coûts d’importation, mais renforce aussi sa capacité à répondre aux besoins croissants de consommation interne.



Avec des prévisions de production avoisinant 30,53 millions de barils et un objectif de maintien à 100 000 barils par jour, le Sénégal se positionne comme un acteur majeur du secteur pétrolier ouest-africain. En privilégiant la transformation locale, cette dynamique ouvre la voie à une meilleure valorisation des ressources nationales et à une consolidation de l’économie énergétique sénégalaise.



