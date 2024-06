Une pirogue transportant 150 migrants interceptée au large de Saint-Louis

Une pirogue transportant des migrants irréguliers a été interceptée, dans la nuit de lundi à mardi, par le Patrouilleur de haute mer Niani, renseigne la Direction des relations publiques des armées (DIRPA).



”Le Patrouilleur de haute mer Niani a intercepté cette nuit une pirogue de migrants irréguliers à environ 135 km au large de Saint-Louis. A bord, 150 personnes dont 3 femmes et 3 enfants”, indique la DIRPA sur le réseau social X (ex Twitter).



La même publication assure qu’ils ont été secourus et ramenés à la base navale de Dakar mardi matin. Six malades ont été pris en charge.



Avec l'APS