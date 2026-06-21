“ Une question de principe et de respect “ : Pape Thiaw s'explique enfin

Le feuilleton autour du contrat de Pape Thiaw touche enfin à sa fin. Le sélectionneur national du Sénégal a confirmé que sa situation contractuelle, qui empoisonnait la préparation des Lions depuis plusieurs mois, est désormais réglée.





«C'est réglé. Ça a pris trop de temps. Mais je dois éclaircir que ça n'a jamais été un problème d'argent mais plutôt de principe et de respect», a-t-il déclaré.





Le dossier traînait depuis la fin du mois de février, le technicien sénégalais se retrouvant sans contrat signé ni salaire malgré le sacre continental décroché à la CAN 2025 et la qualification du Sénégal pour la Coupe du monde 2026.





La situation avait pris une tournure tendue fin mai, lorsque Pape Thiaw avait refusé d'embarquer dans le vol affrété pour les États-Unis, avant de finalement accepter de rejoindre la délégation après un appel du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.





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