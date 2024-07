Une situation pluviométrique ”excédentaire” dans les parties nord, centre-ouest et sud-ouest du pays

La situation pluviométrique au cours de la première décade du mois de juillet ‘’est excédentaire’’ dans les parties nord, centre-ouest et sud-ouest du pays, informe le dernier bulletin décadaire agrométéorologique du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP).



‘’Cette décade allant du 1er au 10 juillet a été marquée par la manifestation d’épisodes pluvieux sur presque toute l’étendue du territoire’’, selon le document.



Il signale que les zones déficitaires sont Bakel, Goudiry, Koungheul, Nioro, Thiès, Bambey et Diourbel.



Selon le bulletin décadaire, ”le cumul saisonnier varie entre 2.2mm à Kébémer et 359.9 mm au Cap Skirring’’.



Le Groupe de travail pluridisciplinaire est composé de différentes structures de l’État relevant des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, du Commissariat à la sécurité alimentaire, du Centre de suivi écologique, de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), entre autres.



Il produit un bulletin décadaire agrométéorologique sur la base des contributions scientifiques de ces structures de l’Etat.



APS