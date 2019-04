Urgent - Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel

Cette décision intervient alors que le chef de l'état-major et les hauts responsables de l'armée déclarent qu'ils ne reconnaissent pas le communiqué publié par la présidence, qui émane « d'entités non constitutionnelles et non habilitées ».



L'armée demande, elle, l'application immédiate de l'article 102, c'est-à-dire la mise en place du processus d'empêchement du président. Les militaires estiment donc qu'il n'est pas question d'attendre quatre semaines pour le départ d'Abdelaziz Bouteflika.