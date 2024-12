Urgent : Cheikh Oumar Diagne démis de ses fonctions

Par décret n° 20243559 du 30 décembre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Monsieur Papa Thione Dieng au poste de Directeur des moyens généraux à la Présidence de la République. Cette nomination fait suite au départ de Monsieur Oumar Diagne, dont les récentes déclarations controversées ont suscité une vive polémique.



M. Dieng, fort d’un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Economie et d’un Diplôme Supérieur de Comptabilité (DSC), apportera son expertise en gestion des ressources économiques et comptables à la Présidence.



Son rôle consistera à assurer une gestion optimale des moyens nécessaires au bon fonctionnement des instances gouvernementales, dans un contexte où l’efficacité administrative est plus que jamais attendue par les citoyens.



Cette décision intervient dans un climat tendu, marqué par des propos polémiques tenus par M. Diagne, qui avait récemment qualifié les Tirailleurs sénégalais de « traîtres ». De tels commentaires avaient enflammé le débat public, mettant en lumière les enjeux de mémoire et d’identité nationale. Au-delà de cette déclaration, M. Diagne avait également été critiqué pour avoir remis en question l’intégrité des travaux de savants reconnus, affirmant qu'« il n’existe rien sur terre qui ne soit susceptible d'être amélioré ». Ces prises de position avaient conduit à des appels à sa démission, ce qui a finalement conduit à sa relégation.



Avec la nomination de M. Dieng, la Présidence de la République espère tourner la page sur cette controverse et renforcer les fondements de la gestion des ressources étatiques. Les attentes sont désormais élevées concernant sa capacité à gérer les défis qui se posent à l'administration centrale tout en contribuant à stabiliser l'image de l'institution.