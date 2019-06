Urgent : Collision mortelle entre 2 véhicules particuliers à GANDON

Alors que l’émoi suscité par la mort de plus d’une dizaine de personnes au cours de l’accident de NDIALAM, ne s’est pas estompé, une nouvelle tristesse s’abat sur la ville.



En effet, NDARINFO vient d’apprendre qu’une nouvelle collision entre deux véhicules particuliers vient de se produire entre RAO et la commune de GANDON, à hauteur du centre d’Enfouissement technique (CET).



Cinq (5) victimes ont été enregistrées dont un corps sans vie et 4 blessés (dont un grave). Les Sapeurs acheminent à l’instant, les victimes au Centre hospitalier Régional Universitaire de Saint-Louis.



