Urgent - Me Ngagne Demba Touré placé sous mandat de dépôt

Arrêté mercredi par la Division des investigations criminelle (DIC) dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt international, Ngagne Demba touré a été mis sous mandat de dépôt après son audition, il ya quelques minutes.





Greffier de formation et leader de la jeunesse de Pastef, le parti politique d’Ousmane Sonko, a été arrêté à son domicile, à Dakar, par la DIC pour cinq chefs d’accusation, quatre jours après son retour d’exil, selon la même source, un haut responsable de la Police nationale.



Ce dernier, s’exprimant sous le sceau de l’anonymat, précise que le militant de l’opposition, greffier de formation, est accusé d’association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, d’offense au chef de l’État, d’actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entrainé des troubles politiques graves.



Il est en même temps accusé d’atteinte à l’autorité de la justice et d’outrage à magistrat. Ngagne Demba Touré a regagné le Sénégal dimanche dernier, après un exil de six mois au Mali.