Urgent- Un terrible accident sur le pont Aliou Sow, ex pont Sénégal 92 fait 4 morts

Le drame vient de se produire. Un terrible accident est survenu, ce jeudi matin, sur le pont Aliou Sow, ex Sénégal 92.



Deux camions frigorifiques sont entrés en collision avec une voiture, conduite par une dame et dont le rétroviseur avait été cassé par le chauffeur d’un de ses camions. Bilan : 4 morts sur le coup.



Selon les premiers témoignages, la dame a rangé sa voiture sur le bord de la route, sur le pont pour demander des explications au chauffeur au moment où l’autre camion surgit et provoque l’irréparable.



Elle est décédée sur le coup ainsi que l’un des chauffeurs de camion, un enfant et un agent de la société Sagam.



