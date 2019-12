VICTIMES DE LA BRÈCHE : excédés, les pêcheurs lancent un dernier avertissement (vidéo)

Les pêcheurs de la Langue de Barbarie, membres de l'Union Nationale de la pêche artisanale du Sénégal (UNAPAS) ne digèrent plus les promesses tenues par le Gouvernement de Makcy SALL sur le balisage de la brèche. La perte de trois embarcations suite à un naufrage survenu, hier, semble attiser leur colère. « Une centaine de millions de FCFA a été perdue. Or, c’est le fruit de nos sueurs que nous avons acquis cette logistique », a indiqué un des pêcheurs. « Depuis son accession au pouvoir, Macky SALL tient des engagements sur le balisage de la brèche sans les respecter », s’offusque-t-il avant de lancer. « Nous en sommes à 415 morts et les choses n’ont toujours pas bougé. Trop, c’est trop. Nous n’en pouvons plus ». Ils menacent de durcir le combat et d’engager leurs protestations « sous d’autres formes » si l’État ne réagit.