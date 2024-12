Vaccination contre la rougeole et la rubéole: Dagana affiche ses ambitions

La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, cible 118 933 enfants dans le département de Dagana, a t-on appris de Hubert Lazare Faye, adjoint au préfet.



‘’L’objectif de cette campagne est de vacciner 118 933 enfants dans les douze postes de santé du district sanitaire de Dagana et les vingt-six postes dans le district de Richard-Toll’’, a-t-il dit.



Hubert Lazare Faye présidait mardi, la réunion préparatoire de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, en présence de plusieurs acteurs sanitaires et communautaires.



La rencontre a eu pour but de mettre en place une collaboration multisectorielle à tous les niveaux, afin d’atteindre l’objectif fixé au plan national, qui est de vacciner 95% de la cible.



‘’Nous voulons aussi mettre tous les acteurs au même niveau d’information dans le département et de voir ensemble, les mesures idoines à prendre pour réussir pleinement la campagne dans le département de Dagana’’, a déclaré M. Faye.



Il a invité tous les acteurs, notamment les relais communautaires, les autorités administratives, dont les Bajjenou goxx » et les chefs de districts, à ‘’s’impliquer davantage pour réussir cette campagne’’.



Khalifa Ousmane Sall, le Médecin-chef adjoint du district sanitaire de Dagana, a, pour sa part, déploré les faibles moyens octroyés aux acteurs, espérant recevoir des appuis des élus territoriaux et des comités de développement sanitaire.



Démarrée lundi sur toute l’étendue du territoire national, la campagne de vaccination contre ces deux maladies concerne les enfants âgés de 9 mois à 14 ans révolus.



