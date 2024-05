Véhicules " confisqués " par des pontes du régime sortant : les injonctions fermes du président Diomaye FAYE

Le président Bassirou Diomaye Faye, avait fixé un ultimatum aux détenteurs de véhicules appartenant au parc automobile de la Présidence de la République. Cet ultimatum, qui s’est achevé le 28 mai 2024, demandait aux bénéficiaires de retourner les véhicules, quel que soit leur état.



Une circulaire datée du 21 mai 2024 (01210/PR/SG/DMG/dpl) avait été envoyée pour rappeler cette exigence. Cependant, à la date du mercredi 29 mai, seuls trois véhicules ont été retournés, selon les informations recueillies.



Les services du Palais ont recensé au moins 130 véhicules appartenant à la Présidence et actuellement en circulation, car ils sont détenus par des dignitaires de l’ancien régime.



Face à cette situation, des instructions ont été données aux services compétents selon seneweb, notamment à la Gendarmerie, pour immobiliser tous les véhicules dès leur identification, et ce, en toutes circonstances.



La récupération de ces véhicules est désormais une priorité pour l’administration de Bassirou Diomaye Faye, qui entend renforcer la discipline et l’intégrité au sein des services publics.



Senegal7