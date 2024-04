Vente des voitures de la RTS aux directeurs : Un syndicaliste révèle des "scandales"

L’après temps de Racine Talla à la tête de la télévision Nationale ( RTS), suscite beaucoup de polémiques ces derniers jours. En effet, suite à l’augmentation des salaires par l’ancien Directeur Racine Talla, Habib Mbaye et le syndicat des travailleurs de la boîte ont également fait d’autres révélations ahurissantes. Selon le syndicaliste et délégué du personnel, toutes les voitures de service ont été vendues par Racine Talla.



La nomination de Pape Alé Niang à la tête de la Télévision nationale, ne semble pas plaire à tous. Autrement dit, trop de propagande pour l’actuel régime. Habib Mbaye a appelé le nouveau directeur, à redonner un autre blason à la RTS, pour que tous les Sénégalais s’y retrouvent. Selon Habib Mbaye, journaliste, syndicaliste et délégué du personnel à la RTS, a aussi lâché une bombe sur les voitures de service de la boîte : « Quand Pape Alé va prendre ses fonctions, il ne trouvera pas de voiture.Toutes les voitures de la RTS ont été vendues par le Directeur général, Racine Talla », a-t-il révélé, avant de faire comprendre que le matériel, lui, est resté sur place.



« Après la passation de service, si Pape Alé Niang n’amène pas sa voiture, il devra prendre un taxi pour rentrer chez lui, parce que sa voiture de service, en tant que directeur de la RTS, a été vendue par Racine Talla à lui-même : ‘diaynako bopaam’…», regrette-t-il. Il explique que tous les directeurs avaient des voitures et Racine Talla s’est basé sur une réforme créée en interne par lui-même, pour faire ce qu’il a fait. Dans ce décret, il est dit que chaque directeur (ses « béni-oui-oui »), va recevoir 400 mille pour une indemnité kilométrique pour l’entretien de la voiture, le carburant et certaines réparations.



Des voitures de service achetées à 30 millions FCfa et qui ont été vendues par Racine Talla à ses directeurs, à 1 million, 500…« Ce sont des scandales sur lesquels, le nouveau directeur devra apporter des clarifications», a soutenu Habib Mbaye.



Rewmi