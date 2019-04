Vente illicite de l'alcool : Macky lance la guerre !

Le président de la République a déploré la multiplication des fabriques et des lieux de vente de boissons alcoolisées dans plusieurs localités du pays, en dehors du cadre législatif e réglementaire, a indiqué le conseil de ministre.



Le document déplore le fait que cette situation entraine l’exposition des jeunes aux tentations et aux conséquences de l’usage de ces produits.



A cet effet, il a demandé au Gouvernement de déployer tous les moyens nécessaires pour arrêter la vente illicite de boissons alcoolisées sur l’ensemble du territoire national, et à réviser les textes y afférents.



NDARINFO.COM