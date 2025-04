Verdict du procès Baba Aïdarra : Une amende au lieu de la prison

Le journaliste et boulanger Baba Aïdarra a été condamné ce matin du 3 avril 2025 à une amende de 200 000 FCFA.



Le directeur du commerce et le procureur avaient requis 6 mois de prison, dont 3 fermes, ainsi qu’une lourde amende contre lui et son employé Mouhamed Gueye. Un verdict plus clément que prévu pour l’accusé.



