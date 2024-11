Vers l'ouverture d'une enquête sur les causes du décès de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Ba

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar a annoncé l’ouverture d’une enquête pour rechercher les causes du décès de l’ancien ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba.



‘’Conformément aux dispositions de l’article 66 du code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et à cet effet, une autopsie a été ordonnée’’, a indiqué le procureur dans un communiqué rendu public, samedi.



Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar déclare avoir été informé du décès survenu en France de Monsieur Mamadou Moustapha Ba ancien Ministre des Finances et du Budget.



Selon lui , ”les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que des diligences soient menées en vue de déterminer les causes de la mort’’.



Mamadou Moustapha Ba est décédé en France, lundi, à l’âge de 59 ans.



Il a dirigé le ministère des finances et du budget du 17 septembre 2022 à avril 2024, après avoir exercé les fonctions de directeur général du budget pendant plusieurs années.



Mamadou Moustapha Ba est diplômé de l’ex-École nationale d’économie appliquée (ENEA) de Dakar – l’actuelle École supérieure d’économie appliquée -, en 1991.



Après l’ENEA, il avait intégré l’administration des finances publiques sénégalaises au début des années 90, avant de poursuivre ses études en Belgique.



Mamadou Moustapha Ba, né en 1965 à Nioro du Rip, dans la région de Kaolack (centre), était rentré de la Belgique avec un diplôme de politique de développement et un master de gestion et administration publique de l’Université d’Anvers.



Il avait rejoint la direction de la coopération économique et financière du ministère des Finances au début des années 2000.



Mamadou Moustapha Ba est devenu, en 2007, directeur adjoint de la coopération économique et financière, puis directeur de ce démembrement de l’administration des finances du Sénégal, de mai 2012 à octobre 2014.



APS