Vers le lancement des travaux de rénovation de la cathédrale de Saint-Louis

L’opération de toilettage et de nettoiement de la ville se poursuit. Le circuit de passage des présidents SALL et MACRON déjà rafistolé, d'axes sont ciblés.



Après la peinture du monument au Guet-Ndar, la rénovation du revêtement routier du pont Moustaph Malick GUEYE et d’une partie de la place Faidherbe, des camions ont déchargé, ce matin des outils de construction dans la cathédrale de Saint-Louis.



Un ouf de soulagement de la population Saint-Louisienne qui constatait, impuissante, la dégradation continue de ce lieu de culte et de mémoire. Les incessants appels de la communauté chrétienne trouvent enfin une réponse favorable.



NDARINFO.COM