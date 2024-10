Vétusté avancée du Quai de Guet-Ndar : la ministre de la Pêche fait une promesse

La Ministre des Pêches et des infrastructures maritimes et portuaires du Sénégal a effectué jeudi une visite d’imprégnation auprès des organisations de transformation de produits halieutiques et des infrastructures portuaires de Saint-Louis.



Dr Fatou DIOUF a salué le dynamisme des groupements de femmes de Moumbaye (Gandiol) et à Goxu Mbacc. « Ce sont des véritables modèles d’autonomisation et de résilience », a-t-elle affirmé.



À Diamalaye, Mme Diouf a constaté la dégradation avancée du quai de Pêche.



« Notre vision dépasse la création de quais de pêche. Nous allons vers la mise en place de ports de pêche. En attendant de matérialiser cela, nous ferons tout ce qu’il faut pour améliorer l’existant », a-t-il affirmé.