Vidéo - 20 femmes de Guinaw Rails formées sur la transformation des produits locaux

Sur initiative du maire de Saint-Louis, des membres de la Fédération des femmes du quartier de Guinaw Rails ont été enrôlées dans un programme de formation sur la transformation des produits locaux en collaboration avec la Chambre des métiers. Pape Ibrahima FALL, le directeur du Crous et représentant de l’édile à la cérémonie de remise des attestations de formation a magnifié l’initiative. « Les récipiendaires pourront mettre en place de petites entreprises locales et développer la vente du couscous, du thakri, du arraw, etc. « Cela leur permettra de générer des recettes et de participer à booster l’économie locale », a-t-il dit. Pour Fama HANNE, la présidente des femmes, de nouvelles connaissances ont été acquises sur les techniques de conservations des céréales transformées grâce à l’expertise de la Chambre des métiers.