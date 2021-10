Vidéo - Ces maux qui plombent le quai de pêche de Saint-Louis

Les mareyeurs sont montés sont au créneau vendredi pour exprimer leur ras-le-bol devant la mauvaise gestion du quai de pêche de Saint-Louis. Ils décrient notamment le manque de sécurité et la prolifération des saletés en accusant l’inactivité de la Commune. « C’est nous qui cotisons pour acheter des balais, des râteaux et de brouettes pour nettoyer le cadre alors que nous payons nos taxes », a dénoncé l’un des membres du collectif. « Ce n’est pas suffisant. La municipalité doit assumer son rôle », a-t-il ajouté. « C’est une colère de plus de dix ans qui vient de s’exploser. Ce quai est laissé à lui-même. Il n’y a pas d’autorité et c’est déplorable », a-t-il martelé.