[Vidéo] Naufrage sur la Brèche de Saint-Louis : Les douloureuses confessions des proches

La langue Barbarie est plongée dans la tristesse suite au naufrage tragique d'une embarcation sur la brèche. Six pêcheurs ont péri dont deux retrouvés sans vie. Leurs proches multiplient les recherches le long des côtes du Gandiolais. Face à cette tragédie, ils lancent un appel urgent aux nouvelles autorités pour renforcer les fouilles et mettre en place des mesures définitives pouvant les accidents macabres qui se répètent sur le chenal. La douleur des familles est palpable alors qu'elles cherchent des réponses et un réconfort face à l’angoisse.