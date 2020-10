Ville de Saint-Louis : vers la relance des opérations de lutte contre l’insalubrité

L’adjointe au maire de Saint-Louis, chargée du cadre de vie et la voirie, a annoncé la relance des opérations de lutte contre l’insalubrité dans les quartiers de la ville.



’’Aujourd’hui, on a décidé de relancer ces opérations set-setal et de lutte contre l’insalubrité au niveau de 14 zones des 33 quartiers que compte la ville de Saint-Louis’’, a déclaré, dimanche, Fatou Diouf Pène lors d’une rencontre avec les chefs et conseils de quartiers.



Ces opérations avaient été arrêtées à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, a t-elle relevé.



Dans chaque quartier, des activités seront menées, ainsi que des débats avec les populations pour l’exécution du programme ’’Zéro déchet’’ afin de ’’vaincre l’insalubrité’’ dans la ville, a t-elle souligné.



’’Il faut un engagement de toutes les populations, à partir des maisons et des rues et avenues et de leur environnement immédiat, pour atteindre les objectifs assignés’’, a-t-elle dit.



L’adjointe au maire a annoncé que des espaces verts seront aménagés dans tous les quartiers, avec l’appui des services techniques de la mairie ’’pour y installer un bon cadre de vie (….)’’

APS