Violence sur mineur à Saint-Louis : une enquête ouverte après la diffusion d’une vidéo choc

Une scène d’une rare violence, capturée en vidéo et partagée sur les réseaux sociaux, a plongé l’opinion publique dans l’émoi ce mardi. Sur les images, devenues virales en quelques heures, un jeune garçon, identifié comme Baye Mass Diakhaté, est violemment frappé à plusieurs reprises par un homme, présenté comme son oncle paternel.



La vidéo, relayée notamment par la page Facebook du lanceur d’alerte Babacar Sow, montre l’enfant recevant des coups d’une extrême brutalité, sans que les adultes présents n’interviennent pour mettre fin au supplice. Cette passivité a ajouté à la colère des internautes, déjà bouleversés par la violence de l’acte.



Dans une seconde séquence diffusée peu après, les blessures infligées à l’enfant sont clairement visibles : des plaies ouvertes, des traces profondes sur le dos, et un état physique alarmant, illustrant l’ampleur des sévices subis.



Face à l’indignation générale, les autorités judiciaires n’ont pas tardé à réagir. Le Procureur de Saint-Louis a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête. La Brigade de Recherches a été saisie afin d’identifier formellement l’agresseur, d’évaluer les circonstances de cette agression, et de prendre les mesures qui s’imposent.



Selon les premières informations disponibles, l’enfant aurait été confié à cet oncle dans le cadre de la prise en charge familiale. Mais cette affaire soulève une nouvelle fois la question de la protection des mineurs, dans un contexte où les violences domestiques restent trop souvent tues ou minimisées.



Les associations de défense des droits de l’enfant ont rapidement réagi. Plusieurs d’entre elles ont exigé une prise en charge médicale et psychologique immédiate pour le jeune garçon, ainsi que des poursuites judiciaires exemplaires à l’encontre du présumé auteur des faits.