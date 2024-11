Violences électorales à Saint-Louis : 77 interpellations, 7 véhicules, du matériel et des armes saisis par la BIP

Après le communiqué du gouverneur de Saint-Louis, Al Hassane Sall, ce matin, c'est au tour de la Division communication et relations publiques de la police de faire le point sur les interpellations après la manifestation politique organisée à Saint Louis, ce lundi 11 novembre 2024, qui s'est soldée par des scènes de violence, ayant occasionné plusieurs blessés.



D'après le document de la police, « la réactivité du dispositif sécuritaire mis en place par la Police nationale a permis d'intervenir pour empêcher les débordements et d'interpeller quatre individus pour coups et blessures volontaires. Ils sont placés en position de garde à vue au commissariat central de Saint-Louis".



Poursuivant, la Police nationale indique qu'aux environs de 1 h 30 minutes du matin, à hauteur de km 50, un détachement de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP), renforcé par le Groupement d'intervention mobile (GMI), a procédé à l'interception et à la fouille de la caravane d'une coalition de partis politiques. Une fouille qui, d'après la Police nationale, a permis de découvrir à bord des véhicules une importante quantité de bombes asphyxiantes, de bâtons télescopiques, de douilles, de tasers, de couteaux, de lance-pierres, entre autres.



Sur ce, informe la division communication de la police, " 77 individus, essentiellement des gardes du corps, trouvés à bord de ces véhicules ont été interpellés. 7 véhicules à bord desquels ces armes ont été trouvés, ont été également saisis. Les recherches se poursuivent aux fins d'appréhender toute autre personne impliquée dans ces violences", a conclu la Police Nationale.