Violences faites aux femmes et jeunes filles : le Forjel orange la ville - vidéo

À l'occasion des 16 jours d'activisme, Plan Saint-Louis en partenariat avec tous les acteurs, ont orangé la vieille ville du 1er au 8 décembre. Occasion saisie par les jeunes du FORJEL et des lycées et collèges de Saint-Louis à participer à une randonnée pédestre, pour dénoncer les violences faîtes aux femmes et jeunes filles. De Pikine à l'île, ces jeunes ont sensibilisé les populations sur ces violences. Le clou de la cérémonie était la signature de la charte des droits des filles par les autorités administratives et politiques. Les parties prenantes à l’initiative reviennent sur l'enjeu de la thématique.