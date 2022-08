Violences sexuelles faites aux femmes : 274 millions de victimes enregistrées en 2022

Les chiffres font froid dans le dos. Près d’un tiers de femmes et de filles du monde âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques et/ou sexuelles au cours de leur vie.



En effet, dans un rapport, il est démontré qu'en 2022, 274 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire et de protection, à cause de violence contre 235 millions en 2021.



97 % de femmes et de filles ont subi des cas de violence sexuelle liés aux conflits signalés en 2021.

Dans les zones de conflit, elles sont contraintes au commerce du sexe en échange de nourritures, d’argent ou d’autres services nécessaires pour leur survie.