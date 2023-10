Violent échange de tirs entre le Hezbollah libanais et l’armée israélienne

C’est le Hezbollah qui a ouvert les hostilités en attaquant dimanche à l’aube aux roquettes et aux obus de mortier trois positions fortifiées israéliennes sur le Mont Hermon et dans les fermes de Chebaa, une région frontalière occupée par Israël et revendiquée par le Liban, non loin du Golan, un plateau syrien occupé en 1967 et annexé par les Israéliens.



L’armée israélienne a riposté en tirant des dizaines d’obus de gros calibre sur les collines et les vallons de cette région disputée. Certains projectiles sont tombés du côté libanais de la ligne de démarcation sans faire de victime.



Dans un communiqué publié ce matin, le Hezbollah reconnaît avoir tiré « un grand nombre d’obus et de roquettes guidées qui ont directement atteint leurs cibles ».



Des colonnes de fumée ont été observées dans au moins une des positions israéliennes touchées. Le Hezbollah affirme que cette attaque s’inscrit, « dans le sillage de la libération des territoires libanais encore occupés par Israël et en signe de solidarité avec la résistance palestinienne ».



Ce développement intervient alors que les adversaires politiques du Hezbollah au Liban ont exprimé leurs craintes que le pays ne soit entraîné dans la guerre qui fait rage entre le Hamas et l’armée israélienne depuis samedi matin.



RFI