Visa Espagne sans activité lucrative : guide complet des démarches depuis le Sénégal

Le visa de séjour sans activité lucrative permet de s'installer légalement en Espagne sans y travailler, à condition de justifier de ressources financières suffisantes. Voici le guide complet des démarches à effectuer depuis le Sénégal.





Qui peut en bénéficier





Ce visa s'adresse aux personnes souhaitant résider en Espagne sans exercer d'activité salariée ou indépendante. Il peut également être accordé au conjoint ou partenaire, aux enfants et aux ascendants à charge faisant partie de la cellule familiale.





Ressources financières exigées





Le demandeur doit justifier de ressources équivalant à au moins 400% de l'IPREM, soit environ 1 520 000 FCFA par mois pour une personne seule (380 000 FCFA représentant 100% de l'IPREM mensuel). Cette somme est majorée de 100% de l'IPREM par personne à charge. Les relevés bancaires doivent être des originaux estampillés par la banque. Les ressources issues des institutions de microfinance ne sont pas acceptées.





Documents à fournir





Le dossier complet — à déposer en double exemplaire — comprend le formulaire de demande de visa national, le formulaire EX-01 de demande de permis de séjour sans activité lucrative, une photo d'identité récente, un passeport valide au moins un an avec deux pages vierges (les passeports de plus de dix ans ne sont pas acceptés), les justificatifs de ressources financières (relevés des trois derniers mois minimum), une assurance maladie couvrant tous les risques du système public espagnol, un extrait de casier judiciaire des cinq dernières années, un certificat médical, et un justificatif de résidence dans la circonscription consulaire.





Coût total du dossier





Les frais s'élèvent à 59 000 FCFA par dossier, soit 52 000 FCFA de frais de visa et 7 000 FCFA de frais de permis de séjour, à régler en espèces au moment du dépôt.





Procédure de dépôt





La demande doit être déposée personnellement sur rendez-vous à l'Ambassade d'Espagne. Les dossiers incomplets ou sans rendez-vous ne sont pas acceptés. Le délai légal de traitement est de trois mois. Le visa accordé est valable 90 jours. Une fois en Espagne, une carte d'identité d'étranger doit être demandée dans le mois suivant l'entrée sur le territoire.





Horaires du guichet





Du lundi au jeudi de 13h30 à 14h00 pour le retrait des dossiers résolus et le dépôt des recours. Les nouvelles demandes ne sont acceptées que sur rendez-vous.





En cas de refus





Un recours gracieux peut être déposé auprès de l'Ambassade dans un délai d'un mois suivant la notification de refus. Un recours contentieux est également possible devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid dans un délai de deux mois.





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