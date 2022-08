Visite de Macky Sall au Mali – Colonel Assimi GOÏTA : " Nous avons convenu de renforcer la coopération entre le Mali et Sénégal"

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accueilli son homologue sénégalais Macky Sall, ce 15 août 2022, à l’aéroport international Modibo KEÏTA Bamako-Senou. Le Président de la République du Sénégal est arrivé au Mali pour une visite d’amitié et de travail.



Par ailleurs dans un post sur Twitter, le président de la transition du Mali a soutenu d’avoir échanger avec Macky Sall pour renforcer la coopération entre les deux pays.



« J’ai reçu ce matin mon homologue sénégalais SEM @MackySall, en visite de travail et d’amitié à Bamako. Discussions autour de sujets relatifs à la bonne marche de la transition et l’appui de l’Union Africaine. Nous avons convenu de renforcer la coopération entre le Mali et Sénégal » a-t-il écrit.



Avec SENENEWS