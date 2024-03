Voici le nouveau nom de Guy Marius SAGNA

Le député Guy Marius Sagna s'est converti à l'Islam et change de nom. Selon Serigne Hady Touré, il ne faut plus dire Guy Marius Sagna, mais Muhammad Sagna ! "Félicitations (un grand patriote converti à l'Islam et qui s'appelle notre maître Muhammad !!) Quelle grande bonne nouvelle, et ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire de Dieu...", a-t-il annoncé ce vendredi.



Muhammad Sagna a épousé Awa Yacine Dieng, fille de l'Ambassadrice Itinérante, Diouma Dieng Diakhaté.