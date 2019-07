Vol d'une partie de la cocaïne saisie au Port de Dakar : une personne arrêtée avec 100 grammes de drogue dure

Du nouveau dans l'affaire des 798 kg de cocaïne saisis au Port de Dakar pour laquelle Seneweb annonçait en exclusivité qu'il manquait 80 kg de la drogue.



Selon les informations du journal Enquête, 900g de la drogue saisie ont été volés avant d'être retrouvés par les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar.



Ce, à l'issue d'une opération qui a abouti à l'arrestation des mises en causes dont l'un est un très grand trafiquant de drogue.



La première personne a été arrêtée, dans la nuit du vendredi au samedi dernier, aux Parcelles Assainies en possession de 100 grammes de drogue dure.



Interrogée par les limiers, elle a balancé le nom de son fournisseur. Une perquisition au domicile de ce dernier a permis de mettre la main sur 800 grammes de cocaïne.



Le présumé cerveau, B. Thior, est un influent baron du trafic de la drogue dure, renseigne L'Observateur. Le journal rapporte qu'il a été trouvé sur eux 1,9 kg de cocaïne.



Les mis en cause sont placés en garde-à-vue à la Sûreté urbaine de Dakar.



Interpol à Dakar ce mardi



L'enquête sur la drogue saisie au Port de Dakar n'est pas seulement l'affaire de la Brigade d'intervention polyvalente (Bip) et de l'Umcc, une unité mixte composée d'éléments de la douane et des autres forces de défense et de sécurité.



Lyon, Rio de Janeiro, Lunda et Accra ont dépêché 15 experts d'Interpol à Dakar.



Ils arrivent dans la capitale sénégalaise, ce mardi 2 juillet, par vols spéciaux, Interpol a reçu, hier, l'accord de l'État du Sénégal pour venir enquêter sur cette affaire.



Déjà, il y a eu de nombreuses arrestations dont le commandant et les membres de l'équipe du navire.



Suspicion de complicités



Cette affaire est partie pour être un gros scandale. Les 80 kg de drogue disparus suscitent la suspicion au sein des Douanes.



Selon des sources policières jointes par L'Obs, les personnes interpellées ne peuvent avoir aucun accès au lieu où la drogue a été gardée puis mise sous scellée.