Vol de 100 millions FCFA : le magistrat finalement disculpé par l'enquête

Le vol spectaculaire de 100 millions de francs CFA dans le véhicule d'un homme d'affaires dakarois connaît un rebondissement inattendu : le magistrat dont le fils était soupçonné d'avoir dérobé l'argent dans son armoire personnelle a finalement été totalement disculpé par l'enquête, selon des informations de Seneweb.





Arrêté vendredi dernier avec trois complices en possession de plus de 25 millions de francs CFA, M. L. Sy, fils d'un magistrat en service au Pool judiciaire financier (PJF), avait initialement déclaré, sur procès-verbal, avoir volé l'argent dans l'armoire de son père, sans pouvoir en préciser le montant exact.





Mais l'enquête menée par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a révélé une tout autre réalité. M. L. Sy est bien le fils du magistrat, mais il n'a jamais dérobé de fonds chez son père, contrairement à ses premières déclarations.





Un vol commis dans un véhicule, pas dans une armoire





Selon les investigations policières, le gang, par l'intermédiaire d'A. Sarr, élève âgé de 22 ans, a en réalité dérobé 100 millions de francs CFA dans un véhicule appartenant à un certain A. Ndiaye. Après l'arrestation des quatre suspects, M. L. Sy aurait attribué la propriété de l'argent à son père pour protéger ses trois complices déjà interpellés.





La version du plaignant





Le principal plaignant, A. Ndiaye, est revenu lors de son interrogatoire sur les circonstances du vol. Selon son récit, c'est au rond-point Liberté 6 que l'élève A. Sarr l'a abordé en complimentant son véhicule. Se présentant comme élève en mécanique auto au centre Sénégal-Japon, le suspect aurait demandé et obtenu l'autorisation de s'installer sur le siège du conducteur, le temps de le contempler.

Après quelques instants, le suspect serait sorti du véhicule, tandis que le plaignant s'éloignait en activant le verrouillage à distance. A. Sarr aurait alors légèrement maintenu une porte ouverte pour empêcher la fermeture complète du véhicule, avant de revenir s'en emparer une fois le propriétaire parti, dérobant au passage un sac contenant l'argent.





La plainte et l'enquête





C'est à son retour que A. Ndiaye a constaté que son véhicule n'était pas verrouillé et que son sac avait disparu. Le voleur lui ayant laissé son numéro de téléphone, la victime a tenté en vain de le joindre, avant de déposer plainte le lendemain à la Division des investigations criminelles (DIC).





Interrogé sur l'origine et la destination de la somme, A. Ndiaye a confirmé en être le propriétaire, précisant qu'elle était destinée à l'achat d'une villa à Grand-Dakar, au prix de 80 millions de francs CFA.





Le père du suspect disculpé





Confronté aux nouveaux éléments de l'enquête, M. L. Sy, âgé de 21 ans, est revenu sur sa première version et a reconnu avoir fait une fausse déclaration lors de son premier interrogatoire. Son père a ainsi été totalement disculpé par l'enquête.





Après le vol des 100 millions de francs CFA, les quatre suspects étaient parvenus à acquérir un véhicule de luxe au nom du fils du magistrat. Ils ont finalement été arrêtés vendredi dernier, alors qu'ils tentaient d'acheter un second véhicule. Il ne leur restait alors qu'une somme de 25 475 000 francs CFA en espèces.





MS/NDARINFO.COM

