Vol de fer du Ter : Le cerveau de la bande arrêté

En fuite depuis plusieurs semaines, le cerveau de la bande de voleurs de plusieurs tonnes de fer 12 destinées aux travaux du Train express régional (Ter), dans l'enceinte du Port autonome de Dakar, est finalement tombé. D. Ndiaye, qui faisait l'objet d'une intense traque depuis l'éclatement de cette affaire, a été interpellé, avant-hier, à Diourbel, par les éléments de la Brigade de recherches de Dakar, communément appelée Brigade de Faidherbe.



Après 48 heures de garde à vue et ayant été auditionné, D. Ndiaye sera déféré aujourd'hui au parquet de Dakar. Quant à ses acolytes dans cette affaire de vol, en l'occurrence S. Diagne et O. Thiam, ils avaient déjà été alpagués la Brigade de recherches de Dakar et déférés au parquet. Aux dernières nouvelles, informe Enquête, une information judiciaire est ouverte pour soustraction de deniers publics et recel de deniers publics.



SENEWEB