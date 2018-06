Volaille : le Sénégal maintient l'interdiction d'importation

Le gouvernement du Sénégal maintient l'interdiction de l'importation de la volaille. La précision est faite par le ministre du Commerce, Alioune Sarr, face à la presse.



Une "mesure de sauvegarde" qui est prévue par l'Omc (Organisation mondiale du commerce) et, que le Sénégal a mise en place "d'abord pour accompagner l'industrie naissante où nous avons des acteurs qui ont investi plus de 200 milliards de francs Cfa et qui travaillent avec plus de 50 mille personnes dont la moitié sont des femmes".



Ensuite, ajoute Alioune Sarr, "c'est pour accroître le niveau de nos infrastructures technologiques pour permettre d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs". Enfin, conclut le ministre du Commerce, il s'agit d'"améliorer notre balance commerciale".



