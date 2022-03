Vols de motos à Saint-Louis : des bandits écument la ville

Des voyous s’emparent des biens d’autrui sans scrupule. Plusieurs victimes ont été enregistrées ces derniers jours dans l’île et le faubourg de Sor. De sortie d’un commerce ou de chez soi, d’honnêtes gens constatent que leurs motos, acquis à la sueur de leur front, se sont volatilisées.



La rapidité du viol et le contournement du dispositif sécuritaire prouvent qu’il s’agit de l’œuvre de professionnels de la mécanique. En a croire une source, « les engins sont ensuite mis en pièces détachées pour brouiller les piste de leurs origines. Ils sont écoulés dans le marché ». « Ils peuvent être aussi acheminés en entier et vendus hors de la ville », a-t-elle ajouté. La surveillance des forces de l’ordre et la vigilance des citoyens doivent être renforcées.





NdarINFO