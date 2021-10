"XËYU NDAW ÑI" : A Gandon, 300 jeunes enrôlés dans la plateforme emploi

Après constat d’un faible taux d’inscription des jeunes de Gandon dans les recrutements spéciaux du programme « XËYU NDAW ÑI », des sessions de conseils et d’enrôlement ont été initiés par la Commune. Une mission de trois jours effectuée dans les zones de Toube, Ndiawdoune et Rao, a permis d’intégrer les demandes de 300 jeunes dans l’interface. Pour le représentant de l’ANPEJ et membre de pôle emploi, entreprenariat de Saint-Louis, l’action est bénéfique. Elle matérialise la volonté affichée par l’équipe de Khoudia MBAYE d’appuyer la jeunesse et lui faire profiter des opportunités offertes par la nouvelle politique d’emploi. Rappelons que 1111 jeunes de la région et 489 du département ont décroché un emploi avec le programme « XËYU NDAW ÑI ».