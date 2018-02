Yakham Mbaye victime d'un mystérieux cambriolage : Les auteurs ont fouillé ses tiroirs sans emporter aucun bien matériel

Le ministre Yakham Mbaye, Directeur général du groupe de presse SSPP Le Soleil, éditeur du journal gouvernemental éponyme est-il dans le viseur de gens qui œuvrent à sa perte ? La question mérite d'être posée après ce qui s'est passé, hier, en fin de journée, à la Médina.





Le responsable politique Apr de Dakar-Plateau, qui n'a pas déménagé de son appartement qu'il occupe à la Rue 9x8 depuis près de quinze ans, a été victime d'un cambriolage pour le moins mystérieux. Cela, au moment où il participait au King Fahd à une réunion des responsables politiques Apr du département de Dakar. Tout porte à croire que les auteurs du délit sont des professionnels motivés par autre chose que la quête de biens matériels.





En effet, c'est en plein jour, aux environs de 16 heures, qu'ils ont opéré, sachant manifestement que le propriétaire et son épouse étaient absents des lieux. La porte de l'appartement est forcée d'une manière professionnelle au moment où le gardien de l'immeuble... dormait. Ensuite, ils ont cannibalisé tout l'appartement, visitant une à une les cinq pièces.



Et partout où ils sont passés, les cambrioleurs n'ont ciblé que les tiroirs. Ce qui porte à croire qu'ils cherchaient précisément quelque chose. C'est aussi la conviction des éléments de la police scientifique qui ont investi la Rue 9x8, quelques minutes après avoir été alertés. Absolument aucun bien matériel n'a été emporté.



"Mon intime conviction est que ces drôles de visiteurs me connaissent et qu'ils avaient un objectif précis", a dit Yakham Mbaye à Dakaractu.