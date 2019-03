Youssou Touré crie son amertume : « A l’Apr, il y a du deux poids deux mesures »

Youssou Touré crie son amertume : « A l’Apr, il y a du deux poids deux mesures »

Youssou Touré est amer, très amer. Dans cet entretien avec Igfm, il crie son amertume et soutient qu’il ne reconnaît plus son parti, l’Alliance pour la République (Apr) où certains responsables sont considérés et d’autres sont traités comme des moins que rien, dit-il.