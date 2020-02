ZÉRO DÉCHET : À RAO, une mobilisation citoyenne veut relever le défi (vidéo)

En plus des actions classiques de nettoiement déroulées à travers les Cleaning-day, RAO mise sur une dynamique de pérennisation pour matérialiser au plan local, l’appel du président Macky SALL de rendre propres, les localités. Dans cette optique, une grande mobilisation a été organisée, samedi, pour éradiquer les dépotoirs sauvages d’ordures. Cette initiative de Sohibou NIANG, a reçu la participation de différentes forces vives de la zone. « En plus du nettoiement, nous tiendrons des séances de sensibilisation avec les habitants sous la présidence du chef de village », a-t-il révélé. « Une régie de ramassage d’ordures sera mise en place et une participation symbolique sera fixée pour chaque ménage », a-t-il ajouté. Mamadou SY, le préfet de l’arrondissement qui prenait part à l’action citoyenne a salué la démarche. Il a invité les populations à accompagner cette stratégie.