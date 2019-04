ZIARRA DE TALL : le soutien de Faly SECK magnifié par les populations (vidéo)

L’appui que le Dage du ministère des collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire a accordé à l’organisation la 39e édition de la ziarra annuelle de Tall dit bountou Ndieugue, touchent les populations.



Profitant de la fermeture de récital de Coran en marge de l’évènement religieux, celles-ci ont exprimé leur reconnaissance pour cette assistance et pour les actions sociales du président de l’Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV).



« Vous savez qu’il nous incombe en tant que parents d’élèves d’acheter les fournitures scolaires. Mais, vous les achetez pour nous soulager. C’est une marque de solidarité qui nous touche », a témoigné un dignitaire de ce village mythique situé dans la commune de Ronkh.



« Votre présence parmi nous, en ce jour, est un acte très symbolique. Vous n’avez pas oublié le terroir où reposent tes grands-parents. Nous vous demandons de continuer dans cette lancée. Ce qui vous lie à cette localité est plus fort que la politique », a-t-il ajouté.