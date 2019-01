ZONE 4 DE L’ODCAV : Vivez la finale (vidéo)

Il a remis des maillots, des ballons, des billets d’entrée au stade et des enveloppes financières aux directoires avec des centaines de tee-shirts aux supporters.



Profitant de ces communions empreintes de convivialité, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a invité les jeunes à faire preuve de persévérance dans leurs études. Le professeur NIANE a exhorté ces derniers « à perpétuer la tradition d’excellence et de science » qu’incarne la ville tricentenaire.



« Il faut tout faire pour décrocher le bac avec mention et obtenir des bourses d’excellence. Vous devez être parmi ceux qui dirigent ce pays », a insisté Mary Teuw NIANE. Poursuivant, l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis rappelle que « nous sommes dans un monde où l’on ne peut réussir sans le savoir et la compétence ».



Au terme de matchs âprement joués entre séniors et cadets, la Maison Blanche s’est imposée devant une ASC Léona (1-0 pour les Séniors et 2-1 pour les cadets).



