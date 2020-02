Zac de Saint-Louis : 625 parcelles attribuées à des enseignants (vidéo)

C’est l’aboutissement d’un long processus de concertation entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants suite à des accords signés entre les deux parties. L’arbitrage de l’administration territoriale et la disponibilité de la Commune de GANDON ont permis de concrétiser le projet. Ce matin, une visite de reconnaissance et de réception du site dédié a été faite, conduite par une mission du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Au total, 625 parcelles viabilisées ont été attribuées aux instituteurs dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Saint-Louis. Devant la satisfaction des enseignants, Mandiaye NDIAYE, le directeur de la promotion des pôles urbains a souligné l’engagement de l’État à matérialiser ses engagements pris au profit des enseignants. Il a renseigné que d’autres remises de parcelles seront faites dans d’autres localités du pays.