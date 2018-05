Ziguinchor : un enfant de quatre ans tué par une balle perdue

Des échanges de tirs entre l’armée nationale et des éléments armés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le village de Samick, dans la commune de Boutoupacamacounda (Ziguinchor), ont provoqué la mort par balle d’un enfant de 4 ans et demi surpris dans son lit, a appris l’APS.

La balle qui a traversé la fenètre de la chambre a été fatale à l’enfant qui dormait dans son lit, a informé le colonel Abdou Ndiaye, directeur de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).



Une bande armée a attaqué cette nuit-là des boutiques dans le village en prenant des commerçants pour cibles, principalement un ressortissant mauritanien s’activant dans le commerce des anacardes, renseigne la DIRPA.



Le groupe a réussi à emporter des sommes d’argent dont la valeur n’a pas été évaluée.



Les militaires, cantonnés dans une base-arrière non loin du village, ont aussitôt riposté et les échanges de tirs ont aussi blessé la tante de l’enfant, indique le colonel Abdou Ndiaye.



APS