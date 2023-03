​8 mars : la Socas célèbre ses dames (vidéo)

À l'instar de la communauté internationale, la Société de Conserves Alimentaires au Sénégal (Socas) a commémoré mercredi la journée mondiale des droits de la Femme. Une occasion de communion et partages au cours de laquelle l'amicale des travailleuses de Savoigne a réaffirmé leur joie d'appartenir à cette même communauté de solidarité. Elles ont tenu à magnifier l'apport considérable de la Société pour la réussite de cette journée. Il faut dire que l'essor de la Femme au sein de la Socas s'illustre de plus en plus. Une mutation prise en compte la direction.