​ASSTEL 2 : des magasins de stockage et des dépôts fourragers offerts aux éleveurs locaux (vidéo)

Trois magasins d’aliments de bétail et trois dépôts fourragers, construits dans le cadre de la phase 2 du projet d’Accès aux Services et Structuration des Éleveurs Laitiers (ASSTEL), ont été mis à la disposition de la coopérative des producteurs laitiers du département de DAGANA.



« Cette dotation s’inscrit dans la cadre de la phase 2 d’ASSTEL 2 mis en œuvre par le GRET en partenariat avec l’Agence régionale de développement de Saint-Louis (ARD), l’ASODIA et l’Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel (APESS) », a rappelé, jeudi, Mame Coumba FAYE, la coordonnatrice du programme.



« D’autres acteurs dont le conseil départemental de DAGANA, la plateforme d’innovation Lait, la coopérative des producteurs laitiers accompagnent cette dynamique », a ajouté Mme FAYE.



La construction des magasins et dépôts fourragers est une déclinaison de l’objectif spécifique 1 du projet. Celui-ci préconise le renforcement et la structuration des services de collecte, des centres de proximité. Une stratégie visant à rendre accessible l’aliment de bétail et les fourrages, au grand bonheur des exploitations familiales. « Ces ressources pourront ainsi être collectées facilement », note la coordonnatrice, très satisfaite de la mobilisation et de l’engagement des acteurs.



Au-delà de la réception des 6 infrastructures, marquée par une forte mobilisation de parties prenantes, la cérémonie marque le fonctionnement officiel des 6 unités essentielles dans la relance de la filière à DAGANA.



Abou Idrissa SOW, le président de la coopérative des éleveurs a salué la mise en place des dépôts, en expliquant qu’ils mettront un terme au fardeau de la transhumance, véritable casse-tête chez les éleveurs.



Suivant le sillage d’Abdourahmane GUÈYE, le représentant de l’ARD, il a réaffirmé la volonté de ses membres de travailler en parfaite harmonie pour la réussite de la phase 2 du programme.



>>> Le film de la cérémonie de remise ...