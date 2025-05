Saint-Louis : vers une cartographie des opportunités économiques du Pôle Nord

L’adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, a présidé ce mardi un Comité régional de développement (CRD) en présence d’une délégation de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire) et du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (ANAT).



Ce CRD marquait le lancement officiel des travaux de l’étude monographique du Pôle Nord.



Selon M. Diongue, cette dynamique vise à identifier les potentialités du pôle, à détecter les opportunités économiques et à établir une cartographie claire des chaînes de valeur existantes.



« C’est un processus important qui servira d’outil d’aide à la décision, afin de permettre aux autorités d’intervenir de manière plus efficace », a-t-il précisé.



De son côté, Aziz Fall, coordonnateur à la Direction générale de la coopération, du financement extérieur et du secteur privé, a souligné que la démarche s’inscrit dans une volonté de recentrer l’approche sur le développement du secteur privé.



« Cette visite vise à mieux comprendre les réalités économiques du Pôle de Saint-Louis, à identifier les défis auxquels les acteurs sont confrontés et à proposer des mesures correctives pour améliorer l’environnement des affaires », a-t-il indiqué.