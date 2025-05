Tabaski 2025 : Les tailleurs listent leurs contraintes à quelques jours de la fête

À l’approche de l’Eid el-Kabir, appelée localement Tabaski, l’effervescence gagne les marchés, les maisons et les ateliers de couture. Mais à quelques jours de la fête, un problème majeur inquiète les tailleurs de quartier. Plusieurs clients ne récupèrent pas leurs tenues commandées, bloquant ainsi le fonctionnement de leurs ateliers. Installés dans des quartiers populaires de Saint-Louis ou dans les zones périurbaines, ces artisans dévoués travaillent jour et nuit depuis plusieurs semaines pour répondre à la forte demande. Pourtant, certains vêtements restent accrochés aux portants, non livrés, faute de clients venus les retirer.