Saint-Louis : lancement du projet hôtelier ONOMO ALLURE, un investissement de 65 milliards pour transformer le tourisme haut de gamme

La cérémonie de lancement a réuni des acteurs majeurs du secteur touristique, des investisseurs, ainsi que des représentants institutionnels, soulignant l’importance stratégique de ce projet pour l’avenir du tourisme sénégalais.



Conçu comme un hôtel 4 étoiles premium, ONOMO ALLURE combinera luxe, confort et durabilité. Il proposera une expérience balnéaire et de loisirs répondant aux standards internationaux, tout en intégrant des technologies écoresponsables destinées à réduire l’empreinte environnementale : énergies renouvelables, gestion rationnelle de l’eau, et matériaux durables seront au cœur de l’infrastructure.



« Cet ensemble représente un investissement global de 65 milliards FCFA, avec à la clé 1 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects », a précisé Oumar Seck, Directeur général de Fortunes Capital SA. Il s’inscrit dans un projet plus vaste visant à faire de Saint-Louis un épicentre urbain moderne, alliant tourisme, affaires, habitat et culture.



Julien Ruggieri, Président du Groupe ONOMO, a rappelé que Dakar fut la première implantation de la marque en Afrique, et que ce projet marque une montée en gamme vers un positionnement premium, sans renier « l’ADN africain » du groupe.



Sur le plan architectural, Jerome Michelangeli a présenté un concept inspiré de l’identité locale, avec une touche "African chic" mêlant artisanat traditionnel et design contemporain. Le complexe intégrera des villas haut standing, des résidences modernes, un centre d’affaires, un espace de coworking, un centre commercial, et des salles de conférence. Un soin particulier sera apporté à la gestion des zones inondables, dans le respect de l’écosystème naturel.



Cheikh Oumar Sy, Directeur de Synequanone & Partners, a annoncé l’ouverture prévue en 2027, soulignant que l’hôtel deviendra un fleuron de l’hôtellerie d’affaires dans le nord du pays, avec l’ambition de faire de Saint-Louis la deuxième capitale économique du Sénégal.



Du côté des institutions, Gora Lo, coordonnateur du Comité National de Suivi du Contenu Local (ST-CNSCL), a salué un projet aligné avec la dynamique de développement local et les exigences du contenu local, dans un contexte de croissance du secteur énergétique à Saint-Louis.



Enfin, Adama Ndiaye, Directeur général de l’ASPT, a rappelé que ce projet incarne l’ambition du Sénégal pour un tourisme à forte valeur ajoutée, moteur de croissance et vecteur de rayonnement culturel.