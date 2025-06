À la CSS, Diomaye Faye réaffirme l’alignement État-secteur privé

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué l’engagement de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) lors de sa tournée économique. Pour le chef de l’État, cette entreprise constitue une fierté nationale, au regard de son impact significatif sur la transformation du secteur de l’emploi et sur l’économie locale.



Le Président a particulièrement souligné l’anticipation de la CSS dans le domaine de la souveraineté alimentaire, notamment en matière de production sucrière. Il a rappelé que la société est parvenue à faire passer sa production annuelle de 140 000 à 220 000 tonnes, contribuant ainsi à répondre efficacement à la demande nationale.



Le chef de l’État a assuré que le gouvernement soutiendra pleinement la Compagnie sucrière sénégalaise, précisant que les objectifs de l’entreprise et ceux de l’État sont parfaitement alignés, notamment en matière de développement industriel, d’autosuffisance alimentaire et de création d’emplois durables.